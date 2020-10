Résultat Ligue 1 : le LOSC accroché face à Nice (1-1)

Giflés en milieu de semaine par le Bayer Leverkusen (6-2), en Ligue Europa, les joueurs de l'OGC Nice se devaient de réagir, mais cette fois en Ligue 1. Et face à un cadre annoncé de notre championnat, le LOSC. Au cours de la première période, plutôt à l'avantage des Aiglons, deux occasions nettes. La première pour l'OGCN avec la tête appuyée de Morgan Schneiderlin, repoussée par Mike Maignan (0-0, 11e).

📸 L'occasion du numéro 6 niçois pic.twitter.com/gHwygpU4Bq — OGC Nice (@ogcnice) October 25, 2020

Réponse lilloise avec Yilmaz qui, au terme d'un raid tout en puissance, manquait la cible face à Benitez (0-0, 40e). C'est au retour des vestiaires que les buts sont (enfin) arrivés. Tout d'abord avec un petit bijou de Dolberg qui, bien servi par Claude-Maurice, piquait son ballon pour tromper Maignan (1-0, 50e). Et que dire de l'égalisation du LOSC, signée Yilmaz. Le Turc, servi dans la profondeur par Araujo, contrôlait de la poitrine et reprenait instantanément d'une sublime volée du pied droit (1-1, 58e).

​Le score ne bougeait plus, en dépit d'une occasion nette pour les Niçois et d'une tête non cadrée de Thuram (86e). Avec ce match nul, le LOSC est désormais en 2e position au classement (18 points), derrière le PSG. L'OGC Nice est 5e avec 14 points.