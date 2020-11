Résultat Ligue 1 : le LOSC bute face à l'OL (1-1)

Dans ce choc de la 9e journée de Ligue 1, le LOSC et l'OL n'ont pas réussi à se départager (1-1). Dans un match marqué par son intensité, les Dogues et les Gones se sont rendu coup pour coup.

En première période, les offensives ont pris le pas sur les défenses. Preuves à l'appui, Jonathan Bamba a ouvert la marque après un relais en pivot efficace de Burak Yilmaz. À 25 mètres, l'ailier a propulsé une frappe imparable dans le petit filet d'Anthony Lopes (22e, 1-0). Contre le cours du jeu, le LOSC a pensé avoir fait le plus dur. Car avant cette réalisation, Kadewere a gêné Toko-Ekambi dans un face-à-face contre Maignan, qui a été vif dans sa sortie (0-0, 22e).

Mais l'OL a eu de la ressource. Juste avant la pause, un centre puissant d'Houssem Aouar a été contré par Celik avant de rentrer dans le but gardé par Mike Maignan, complètement impuissant (1-1, 41e).

Dans le second acte, le LOSC a dominé outrageusement après l'expulsion de Marcelo (51e) en raison d'un second carton jaune récolté. Mais, malgré les tentatives de Jonathan Bamba (61e) et Yazici (69e, 71e), Anthony Lopes a réussi à préserver le point du match nul. Avec un point, le LOSC a conforté sa place de dauphin du PSG, qui garde deux longueurs d'avance. Pour l'OL, ce partage des points permet aux ouailles de Rudi Garcia de remonter dans le peloton de tête (6e place).