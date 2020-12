Résultat Ligue 1 : le LOSC et le PSG dos à dos (0-0, mi-temps)

À la pause, le grand rendez-vous entre le LOSC (2e) et le PSG (3e) fait pschit. Privés de Neymar (blessé à une cheville) et Mbappé (douleurs musculaires, mais présent sur le banc), les Parisiens ont eu les meilleures situations. Sur coup de pied arrêté, Kehrer a trop croisé de la tête l'offrande de Florenzi (22e). Au terme d'une longue séquence de possession, Di Maria, sur un centre, a trouvé la tête de Rafinha. La tête du Brésilien s'est échoué dans le petit filet de la cage gardée par Maignan (25e). Avant la pause, une déviation de Kean a été stoppée par Maignan (41e). Impérial, le portier des Dogues s'est imposé devant Kimpembe à la suite d'un nouveau coup de pied arrêté (45e+1).

Avec un bloc médian, le plus souvent, les Dogues laissent le ballon aux visiteurs dans le but de mieux les contrer. Mais, pour l'heure, les ouailles de Christopher Galtier ne sont pas assez précis techniquement pour mettre à mal les Rouge et Bleu. Tout reste à faire dans le second acte, la période d'observation est terminée. Grâce à ce point, les Dogues reprennent la tête de la Ligue 1 devant l'OL.