Résultat Ligue 1 : le LOSC revient de loin et accroche le nul face au RC Strasbourg (1-1)

LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Le LOSC n'avait pas le choix face au RC Strasbourg. Après la victoire du PSG, les joueurs de Christophe Galtier se devaient, eux-aussi, de prendre les trois points. En dépit d'un début de match concluant, avec un pressing haut et la volonté d'aller de l'avant, les Lillois ont été trop brouillons aux abords des vingt mètres adverses en première éprioide. Résultat, pas une frappe ni une occasion sérieuse avant la 35e minute de jeu et un rush, mal conclu, d'Ikoné.

Et comme souvent, c'est la visiteur du jour, le RC Strasbourg, qui a attendu que ça se calme pour placer un contre meurtrier. A la 36e minute, sur un centre de Guilbert, Ajorque se défaisait du marquage de Fonte et trompait Maignan d'une superbe volée du pied gauche. Deux minutes plus tard, il fallait une parade de Maignan pour empêcher le doublé du même Ajorque sur un tête à bout portant.

Au retour des vestiaires, le LOSC montrait quelques signés de fatigue avant de reprendre le contrôle du match avec plusieurs occasions franches. Mais Ikoné butait sur la gardien strasbourgeois (61e), Xeka, rentré en cours de jeu, ne trouvait pas David, seul au second poteau (67e) et Weah ne cadrait pas une frappe enroulée aux 20 mètres (74e). Il fallait attendre les 5 dernières minutes pour enfin voir les Lillois marquer. A la 86e minute, sur un centre du pied gauche d'André, Fonte prenait le dessus sur Liénard de la tête et égalisait d'un coup de boule rageur. Le LOSC revenait de loin et conserve, bien entendu, sa place de leader de la Ligue 1.