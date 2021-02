Résultat Ligue 1 : LOSC 0-0 Stade Brestois (terminé)

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Grosse déception pour le LOSC en cette fin d'après-midi ! Après la défaite de l'OL hier soir à domicile contre Montpellier (1-2), les Dogues avaient la possibilité de mettre un concurrent pour le titre à cinq points. Mais pour cela, il aurait fallu forcer le verrou brestois. Malgré une grosse domination dans le jeu et plusieurs opportunités franches, les hommes de Christophe Galtier ont dû se contenter d'un nul (0-0).

Après une première période un peu plus équilibrée, la deuxième a ressemblé à une grosse attaque-défense. Jonathan David a marqué à la 67e, de près, mais José Fonte avait contrôlé le ballon du bras au préalable. Huit minutes plus tard, le LOSC a cru obtenir un pénalty mais Jonathan Bamba s'est laissé tomber sur le tacle de son adversaire et a été averti pour cela. Un match très frustrant pour les Dogues, que leur place de leader retrouvée, avec un point d'avance sur le PSG, ne saurait faire oublier.