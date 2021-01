Résultat Ligue 1 : LOSC 0 - 1 Stade de Reims (mi-temps)

Après l'OM, défait par Nîmes à domicile, le LOSC pourrait perdre très gros au stade Pierre-Mauroy. Sur le podium (3es), les Dogues ont manqué leur premier acte. Ils ont été surpris par un centre-tir décisif de Zeneli (36e). Ce résultat donne un bon bol d'air frais aux Rémois qui grimpent à la 13e place.

Jonathan Ikoné en réaction : "C'est une défense regroupée. On n'a pas trouvé les solutions. Il faut que l'on trouve plus de brèches. On essaye de bouger sur le terrain, on suit l'organisation... On doit faire mieux en deuxième période."