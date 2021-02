Résultat Ligue Europa : le LOSC souffre mais tient face à l'Ajax (0-0, mi-temps)

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Le LOSC savait que la tâche ne serait pas simple face à une formation de l'Ajax plus expérimentée sur le plan européen et avec plus de maîtrise technique. Les Dogues ont pu le vérifier avec une possession à l'avantage des visiteurs, mais aussi pas mal de fébrilité sur les rares munitions possibles.

Heureusement, mis à part une belle parade de Mike Maignan devant Antony dans la surface (28e), les Lillois n'ont finalement été que peu inquiétés dans la zone de vérité.