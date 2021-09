Résultats Champions League : le LOSC battu, le FC Barcelone humilié (terminé)

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Encore une sale soirée pour le LOSC qui, après son nul frustrant contre Wolfsburg (0-0), a été battu par le Red Bull Salzbourg (2-1). Les Autrichiens ont marqué leurs deux buts sur pénalty (Adeyemi, 35e et 53e), les Dogues ont répondu par Yilmaz, sur une grossière erreur du gardien suite à un coup franc (62e). Même s'ils se sont bien battu, les champions de France ne méritaient pas mieux que cette défaite. Avec un point en deux journées, leur avenir européen est déjà obscurci.

Mais ça pourrait être pire. Humilié par le Bayern (0-3) au Camp Nou il y a quinze jours, le FC Barcelone a repris la même addition ce soir à Lisbonne contre le Benfica. Les Blaugrana ont encaissé un but dès la 2e minute et ont une nouvelle fois montré de grosses lacunes dans le jeu. Eux aussi devraient commencer à penser à l'Europa League…

Enfin, Cristiano Ronaldo est devenu ce soir le recordman du nombre de matches joués en Champions League (178) et il a pas fêté cet événement par une victoire (2-1 contre Villarreal) et un but, inscrit à la dernière seconde…

Groupe E :

Benfica Lisbonne 3-0 FC Barcelone

Bayern Munich 5-0 Dynamo Kiev

Groupe F :

Atalanta Bergame 1-0 Young Boys de Berne

Manchester United 2-1 Villarreal

Groupe G :

Wolfsburg 1-0 FC Séville

Red Bull Salzbourg 2-1 LOSC

Groupe H :

Zénith Saint-Pétersbourg 4-0 Malmö

Juventus Turin 1-0 Chelsea