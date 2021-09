Résultats Champions League : le LOSC et le FC Barcelone menés, record pour CR7

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Alors que la défaite est interdite ce soir à Salzbourg, le LOSC est mené 1-0 à la pause. C'est dommage car les Dogues réalisent un bon match et ont été piégés à la demi-heure de jeu sur un pénalty obtenu et transformé par Adeyemi. Pénalty vraiment polémique car l'Allemand commet une faute en partant au but, faisant tomber un Lillois, et parce que Botman, averti pour le coup, touche d'abord le ballon au moment de son tacle. L'arbitre a longuement consulté la VAR mais a décidé de confirmer sa sanction… Vraiment rageant pour le LOSC, qui a légèrement perdu ses nerfs après cette ouverture du score et doit se remettre dans son match !

Le FC Barcelone est dans la même situation que les champions de France. La défaite est interdite mais, comme Lille, il se retrouve mené. Sauf que les Blaugrana ont craqué d'entrée de jeu sur un contre conclu par Darwin. Ronald Koeman a sorti Gerard Piqué dès la demi-heure de jeu pour éviter qu'il ne soit expulsé. La tête du grand défenseur catalan en disait long sur son ressentiment envers son entraineur.

Par ailleurs, Cristiano Ronaldo est devenu, face à Villarreal, le joueur le plus capé en Champions League. Il en est à 178 matches, un de plus que son ancien partenaire au Real Madrid Iker Casillas.

Groupe E :

Benfica Lisbonne 1-0 FC Barcelone

Bayern Munich 2-0 Dynamo Kiev

Groupe F :

Atalanta Bergame 1-0 Young Boys de Berne (terminé)

Manchester United 0-0 Villarreal

Groupe G :

Wolfsburg 0-0 FC Séville

Red Bull Salzbourg 1-0 LOSC

Groupe H :

Zénith Saint-Pétersbourg 4-0 Malmö

Juventus Turin 0-0 Chelsea

