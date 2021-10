Résultats Champions League : le LOSC tenu en échec, Manchester United renversant (terminé)

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Ça a été intense entre Lillois et Sévillans mais ça a surtout été fermé. Le score de 0-0 qui a conclu le match entre les champions de France et les sextuples vainqueurs de l'Europa League est des plus logiques. Il laisse le LOSC à la dernière place de son groupe, lui qui n'a remporté aucun match en trois journées.

De son côté, le Manchester United de Cristiano Ronaldo, qui disputait ce soir son 300e match sous le maillot des Red Devils, s'est imposé face à l'Atalanta Bergame (3-2) après avoir été mené 0-2 après vingt minutes. A ce moment-là, on ne donnait pas cher de la peau d'Ole Gunnar Solskjaer. CR7 a inscrit le troisième but des siens.

Groupe E :

FC Barcelone 1-0 Dynamo Kiev

Benfica Lisbonne 0-4 Bayern Munich

Groupe F :

Young Boys de Berne 1-3 Villarreal

Manchester United 3-2 Atalanta Bergame

Groupe G :

Red Bull Salzbourg 3-1 Wolfsburg

LOSC 0-0 FC Séville

Groupe H :

Zénith Saint-Pétersbourg 0-1 Juventus Turin

Chelsea 4-0 Malmö