Résultats L1 : le LOSC neutralisé et sous la menace du PSG, l'OL et l'ASM assurent, les scores (terminés)

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

⏱ Voici tous les résultats du Multiplex Ligue 1 ! 🇫🇷 pic.twitter.com/bf7NiGVU13 — BeFoot (@_BeFoot) May 16, 2021

Le classement de Ligue 1 à une journée de la fin. 📈 pic.twitter.com/A9IBf3cSDu — Actu Foot (@ActuFoot_) May 16, 2021

Le point sur la course au titre

Suspens total après cette avant-dernière journée de Ligue 1. Neutralisé par l’ASSE, le LOSC voit le PSG revenir dangereusement au classement. Les hommes de Christophe Galtier n’ont plus qu’un point d’avance sur leur dauphin. Dans la course à la C1, rien ne change entre l’OL et l’ASM.

Le point sur la course à l’Europe

La bonne opération est pour l’Olympique de Marseille dans la course à l’Europe. Grâce à sa victoire face à Angers (3-2), le club phocéen (59 pts) a pris provisoirement trois points d’avance sur Lens (56 pts), battu à Bordeaux (3-0) et Rennes (55 pts), défait face à Monaco (2-1). Les hommes de Jorge Sampaoli, cinquièmes au classement, prennent une belle option pour la Ligue Europa et assurent la Ligue Europa conférence.

Le point sur la course au maintien

Malgré sa victoire face à Dijon, Nantes reste barragiste. Au total, quatre équipes sont sous la menace de cette 18ème place (Brest, Strasbourg, Lorient, Nantes). Seule certitude, la relégation du Nîmes Olympique en Ligue 2 après sa défaite face à l’OL.