Résultats Ligue 1 : le LOSC cartonne les Girondins, le Stade Rennais tenu en échec (terminé)

Grosse démonstration de force du LOSC, ce soir, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux (3-0). Au terme d'un très joli match, marqué par des actions de chaque côté en première période, les Dogues ont fait la différence en seconde par leur capacité à contrer. Ils sont assurés de demeurer leaders, quels que soient les résultats de l'OL et du PSG ce soir. Ils pourraient même creuser l'écart. Ils comptent actuellement cinq points d'avance sur les Gones et six sur les Parisiens.

De son côté, le Stade Rennais a fait une mauvaise opération en étant tenu en échec par le FC Lorient (1-1). Même score entre le FC Metz et Montpellier, ce qui permettra peut-être à Michel Der Zakarian de décrocher un sursis. Le Stade de Reims et Angers se sont séparés sur un score nul et vierge alors que le RC Strasbourg pensait s'être imposé à la Meinau face à Brest, mais une égalisation bretonne dans les arrêts de jeu l'a frustré des trois points (2-2).