LOSC : Sanches superstar, Yilmaz, le Top 10 des salaires

Zapping But! Football Club LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Rareté, le LOSC a connu un changement de président en plein milieu de la saison. Acculé par les dettes, Gérard Lopez a été contraint de céder le club. Désormais, Létang devra gérer la masse salariale. Cet été, à la vue de la conjoncture économique, il devra vendre ses plus grosses valeurs marchandes et probablement son plus gros salaire... Renato Sanches ! Arrivé cet été, Burak Yilmaz est le dauphin du Portugais. Pour éviter la jalousie, les Dogues ont accordé le même salaire à beaucoup d'éléments.

Dans son édition du jouer, L’Équipe révèle le Top 10 des salaires mensuels bruts des joueurs du LOSC(estimations) :

Sanches : 300 000€ Yilmaz : 230 000€ Fonte 160 000€ David : 150 000€ André : 130 000€ Bamba, Ikoné, Maignan, Araujo, Xeka : 120 000€