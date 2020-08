Stade de Reims – LOSC (0-1) : Galtier met en valeur un Dogue qui « force le respect »

Sans avoir été vraiment brillant, le LOSC a réussi l'essentiel, à savoir ramener une victoire convaincante d'un déplacement toujours difficile sur la pelouse du Stade de Reims (1-0). Une performance que Christophe Galtier, l'entraîneur des Dogues, a analysé avec nuance.

Dans des propos relayés par l'Equipe, le coach lillois estime qu'il a manqué des choses à ses joueurs qui ont au moins eu le mérite de faire preuve de sérieux. « On a été sérieux, plus constant que face à Rennes mais pas suffisamment à mon goût. Sur la première période, on a posé notre jeu, on a joué comme on voulait. Mais on aurait pu être beaucoup plus dangereux en transition, on a manqué d'un peu de justesse sur les dernières actions. La clé du match, c'était d'arriver à prendre des positions de tir, face à une équipe bien regroupée. Jonathan (Bamba) a réussi le faire. »

Une belle récompense pour Bamba

Jonathan Bamba, comme la semaine dernière contre Rennes, a su faire parler la poudre. L'occasion pour Galtier de rendre hommage à un joueur qui a passé une saison dernière compliquée. « Jonathan Bamba force le respect par l'investissement qu'il a au quotidien. Sur ce début de saison, il est très en forme. Depuis la reprise, il y a 13 semaines, il travaille très dur, très fort et il est très investi. J'ai trouvé mon équipe structurée et déterminée mais on a encore une marge de progression énorme, pour mieux gérer nos temps faibles. Pour être compétitif au plus haut niveau, il faudra quand même être mieux », assure le coach du LOSC.