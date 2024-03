Stade de Reims - LOSC : l'énorme coup de gueule de Will Still

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Pas content Will Still. Après la défaite de Reims contre Lille (0-1) ce samedi, le coach rémois a poussé un gros coup de gueule contre l'arbitre de la rencontre, estimant qu'il y avait penalty pour son équipe suite à une charge de Leny Yoro sur Keito Nakamura (79e).

"Il ne faut pas me prendre pour un con"

"Il paraît que ça aide de se plaindre de l'arbitrage, a pesté le technicien belge. Tu en bénéficies parfois au match d'après, mais je ne suis pas comme ça et je ne veux pas en rajouter. Toute la France a vu ce qu'il s'était passé. Je ne suis pas dupe et il ne faut pas me prendre pour un con non plus... On a réalisé dans l'ensemble une prestation intéressante dans un match très fermé et tactique, certes pas emballant. On méritait le match nul, mais on a perdu sur une erreur individuelle qu'on a payée très cher et c'est très frustrant !"

Podcast Men's Up Life