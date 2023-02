Stade Rennais - LOSC : Genesio trouve des excuses à ses joueurs, Fonseca félicite les siens

Zapping But! Football Club LOSC, Stade Rennais - INFO BUT! : Botman, Truffert, le Milan AC passe la seconde

Mené dès la première minute après l'ouverture précoce d'Amine Gouiri (1e), le LOSC a renversé ce samedi le Stade Rennais (3-1) grâce à des buts d'Edon Zhegrova (59e), Rémy Cabella (85e) et André Gomes (90+3e).

En conférence de presse d'après-match, l'entraîneur rennais, Bruno Genesio, a reconnu la supériorité des Dogues lors de cette rencontre avant de trouver des excuses à ses joueurs. "Lille a montré beaucoup de belles choses et a ajouté de l'efficacité à sa maîtrise globale. Ils méritent leur victoire. On a pourtant fait une bonne entame et une belle première mi-temps. Mais pour gagner on aurait dû être mieux techniquement et athlétiquement. Lille a été bien meilleur que nous dans ces domaines. C'est une évidence. Il n'y a rien à dire. C'est un coup d'arrêt. Mais je ne suis pas inquiet. C'est la conséquence de ce qui se passe dans notre effectif avec les blessures, les arrivées et les joueurs en phase de reprise."

De son côté, Paulo Fonseca a félicité la réaction de ses joueurs. "Après 15 minutes très difficiles, l’équipe a eu une réaction très très positive. Les joueurs ont travaillé pour changer le résultat et le match. Ce n’est pas facile d’arriver ici et de faire un jeu avec courage et ambition. Je suis très heureux de notre victoire. Après notre début de match compliqué, je n’ai pas cru qu’on revivrait le match de Paris. C’est très important de penser seulement au prochain match", a confié l'entraîneur lillois devant les médias.

Pour résumer Bruno Genesio et Paulo Fonseca se sont exprimés après le match de la 22e journée de Ligue 1 entre le Stade Rennais et le LOSC, qui s'est soldé sur une victoire lilloise (3-1).

