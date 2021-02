LOSC : un proche de Campos explique son incroyable méthode

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

« Luis (Campos) a donné du souffle à ce projet. C’est le grand architecte de cette réussite. » Florian Fieschi, un proche du recruteur portugais, s’est montré dithyrambique sur le travail orchestré par l’œil du LOSC.

Lors d’un entretien accordé à LePetitLillois, l’ex-attaché de presse des Dogues s’est épanché sur la méthode Campos : « Le secret de Campos ? L’exigence. Il est parfois décrit comme quelqu’un de difficile au quotidien, mais c’est un énorme travailleur. Quand tu vois quelqu’un travailler autant que Luis, tu ne peux pas te permettre d’arriver à 9h et de quitter Luchin à 17h. Impossible ! »

Avant d’abonder : « La culture de l’excellence. Cette pression était de toute façon nécessaire pour lancer ce nouveau projet. Il a imposé une rigueur extrême. Parfois pour certaines personnes, c’était difficile à gérer… Avec du recul, tu te rends compte que c’est le seul chemin possible pour avoir du succès. »

Fieschi dévoilé même la plus grande force de Campos, qui est annoncé à l'OM dans l'organigramme dicté par Pablo Longoria : « Quand on parle de Luis Campos, on parle beaucoup de recrutement, de ses réseaux, de Mbappé, de José Mourinho, mais ça va bien au-delà… Au quotidien, Luis a également une vision. Par exemple, il a désigné puis développé la CAJ (n.d.l.r du PetitLillois : Cellule d’Appui aux Joueurs. Composée de 4 personnes, elle répond aux demandes des joueurs 24h/24h) afin que les joueurs puissent s’épanouir et se développer au LOSC.

Au-delà de l’extra sportif, Luis Campos a également eu une influence dans le staff de Galtier : « Il a aussi conceptualisé la cellule haute-performance avec le recrutement d’une nutritionniste (Camille Rombaut), d’un préparateur physique de très haut niveau (Pedro Gomez). Et là encore, les résultats sont là… Le LOSC est l’une des équipes les mieux préparées d’Europe. Il est dans l’efficacité, le pragmatisme. Mais c’est lié à son expérience. Il a œuvré dans des très grands clubs (Real Madrid notamment). »