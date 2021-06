ASSE, FC Nantes, Girondins - Mercato : après Messi, le LOSC parasite cette belle affaire du PSG

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Kays-Ruiz Atil est le premier départ officiel du PSG à l’intersaison. Le jeune milieu offensif (18 ans) a officialisé la nouvelle il y a déjà quelques jours sur son compte Instagram. Ruiz-Atil, bientôt libre de tout contrat, est un profil qui intéresse bon nombre de clubs de Ligue 1.

L’OGC Nice, les Girondins de Bordeaux, le Montpellier HSC mais surtout l’ASSE et et le FC Nantes sont déjà venus aux renseignements ces dernières semaines. D’après le site Befoot, le LOSC a fait irruption dans ce dossier, ce que Le Petit Lillois a confirmé : « Oui, pour le coup c’est fiable. Lille surveille depuis un petit moment et pourrait passer à l’action mais il y a beaucoup de clubs dessus. »

Le FC Barcelone en pole pour Ruiz-Atil ?

Selon SPORT, le milieu offensif du PSG serait néanmoins proche de retrouver le FC Barcelone où il rêverait de rejouer avec Lionel Messi (s’il reste). « Le milieu a décidé de ne pas prolonger au PSG et entamer une nouvelle aventure dans sa carrière sportive dans un nouveau club, qui pourrait être le FC Barcelone, estiment nos confrères. Il s’en rapproche », a glissé récemment le journal catalan.