ASSE, LOSC - Mercato : les galères de Yohan Cabaye

Yohan Cabaye va peut-être finir par regretter sa saison passée aux Emirats Arabes Unis, en 2018/19. Car s'il a très certainement fait une bonne affaire financière, l'ancien international a aussi beaucoup perdu au niveau du rythme et cela s'est vu en 2019/20 à Saint-Etienne, où il avait été recruté à la toute fin de l'été. Cabaye a mis du temps avant de se remettre au niveau de la L1 et quand il commençait à y arriver, la Covid-19 a mis fin aux compétitions.

Les Verts étant contraints à une cure d'austérité au niveau financier, Cabaye n'a pas trouvé d'accord pour prolonger alors que Claude Puel l'appréciait. Et il se trouve aujourd'hui dans une position d'attente, ce qui n'est pas forcément bon signe puisqu'il a 34 ans et que la compétition a déjà repris… Sur le plateau de Téléfoot, il n'a d'ailleurs pas caché que les propositions intéressantes se faisaient toujours attendre, lui qui rêvaient de boucler sa carrière au LOSC, dans son club formateur.

Parti pour retourner à l'étranger ?

« Je n’ai pas beaucoup de propositions intéressantes. Plutôt à l’étranger pour le moment, mais j’attends de voir plus concrètement. Je ne ferme aucune porte. J’ai envie de me faire plaisir à jouer au foot en y ajoutant le côté familial. En tout cas, je me prépare pour cela. »