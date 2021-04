ASSE, LOSC - Mercato : Galtier bien parti pour faire un coup à la Wesley Fofana ?

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Wesley Fofana confirme. Après seulement une saison au plus haut niveau, le défenseur central avait quitté l’ASSE en octobre et donne entière satisfaction aux Foxes. Il faut croire que cette opération a donné des idées au club anglais... du côté du LOSC.

Selon le Daily Star, Leicester a dépassé Manchester United et Tottenham dans la bataille pour Boubakary Soumaré (22 ans). Les Foxes seraient même de plus en plus confiants quant à la possibilité de conclure un accord estival de 35 millions d’euros.

Soumaré d'accord pour signer à Leicester ?

De son côté, le milieu de terrain des Espoirs pourrait être tenté de rejoindre Leicester d’autant qu’il reste bien placé pour se qualifier pour la prochaine Ligue des champions. Et du coup retrouver Fofana... qu’il côtoie déjà dans les rangs des Bleuets.