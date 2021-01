ASSE, LOSC – Mercato : Galtier offre le successeur de Fofana sur un plateau

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

En conférence de presse, Christophe Galtier a annoncé les absences de Jérémy Pied, Zeki Celik, Luiz Araujo et Yusuf Yazici pour LOSC – SCO Angers mercredi soir. Ces joueurs sont soit blessés soit souffrant de la Covid-19. Mais un cinquième absent a aussi été annoncé par le coach des Dogues : Adama Soumaoro.

Galtier agacé par l'attitude de Soumaoro

Entre l'ancien capitaine nordiste et Christophe Galtier, rien ne va plus. Fin décembre, le coach lillois s'était agacé que Soumaoro refuse de se prêter à un examen médical et le différend est loin d'être applani si l'on se fie aux derniers propos de Galtier en conférence de presse. « Est-ce que je lui ai parlé ? Non. Il ne me parle pas non plus. Les joueurs ont des droits et des devoirs. Mais ils n'ont pas que des droits », a-t-il lâché, agacé.

Adama Soumaoro, qui a demandé à partir sur le Mercato de janvier, n'aurait pas une attitude exemplaire selon son coach. D'où sa blessure diplomatique pour les prochains matches du LOSC en Ligue 1. Tout cela pourrait faire les affaires de l'ASSE. L'Équipe assure en effet que le nom de Soumaoro est revenu plusieurs fois cette semaine à l'Etat...