LOSC, OGC Nice, ASSE - Mercato : incroyable scénario à prévoir pour Galtier ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

On vous en parlait ce matin sur notre site : l'avenir de Christophe Galtier est encore flou. Lui qui a annoncé son départ du LOSC il y a plusieurs jours, et qui s'est bel et bien mis d'accord avec l'OGC Nice il y a des semaines, ne peut toujours pas prendre la route de la Côte d'Azur. En cause, comme vous le savez sans doute, le fait qu'Olivier Létang, à Lille, attende un dédommagement pour le départ de son technicien avant la fin de son contrat.

Dedpuis plusieurs jours, rien ne bouge. Sauf une rumeur qui peu à peu prend du poids : celle de voir Galtier aller ailleurs qu'à Nice. Où ? En Angleterre, plus précisément, au club d'Everton qui a vu Carlo Ancelotti quitter son banc de touche pour signer au Real Madrid. L'intérêt d'Everton a été révélé hier par un site, Befoot. Mais ce matin, pour le compte de Sky Sports, un certain Luis Campos, qui a travaillé avec Galtier à Lille, en dit un peu plus sur Galtier chez les Anglais.

"Christophe a toutes les qualités pour entraîner en Angleterre. Techniquement il est très astucieux et est extrêmement détaillé dans sa planification lors de la préparation d’une équipe. Il aime un système, le 4-4-2, qui conviendrait à la Premier League et c’est un fantastique motivateur dans le vestiaire. Il aime construire une équipe de qualité et jeune, c’est quelqu’un qui peut développer une éthique d’équipe, et c’est aussi un être humain fantastique." Pas avec ce genre de propos que la rumeur Everton risque de s'arrêter...