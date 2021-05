ASSE - Mercato : un crack du LOSC tout proche de rejoindre Wesley Fofana !

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Après avoir recruté l'été dernier l'ancien défenseur central de l'AS Saint-Etienne, Wesley Fofana, pour 35 millions d'euros, plus 5 de bonus, Leicester continue de faire son marché en Ligue 1 et s'apprête à boucler l'arrivée du milieu de terrain français, Boubakary Soumaré, en fin de contrat en juin 2022 avec Lille.

Selon les informations du média anglais Sky Sports, la pépite du LOSC va rejoindre les Foxes contre un chèque de 23 millions d'euros. Ce sera une nouvelle plus-value énorme pour les Dogues puisque Boubakary Soumaré était arrivé libre à l'été 2017 en provenance du Paris Saint-Germain.

Leicester are set to complete Boubacary Soumaré deal also with last details - final fee will be around €23m to Lille. The agreement is imminent, medicals pending. Soumaré has accepted to join Leicester since February. 🔵🦊 #LCFC



Here we go... ⌛️🔵 #Leicester https://t.co/QJtHDhpsRL