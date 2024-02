Deux cadors anglais sur Chevalier, Still a des envies d'ailleurs, gros coup dur pour l'OGC Nice

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

LOSC : Manchester United et Aston Villa visent Chevalier

Auteur d’une belle saison avec le LOSC, Lucas Chevalier (22 ans) commence à attirer l’œil au-delà des frontières de France. Si le PSG était déjà cité pour accueillir l’international Espoirs, le journaliste turc Ekrem Konür croit savoir que Manchester United et Aston Villa ont aussi des vues sur le Nordiste, transférable entre 25 et 30 M€ l’été prochain.

Stade Rennais - AC Milan : les compos probables

Pour le 16e de finale retour de la Ligue Europa contre l'AC Milan, l'entraîneur du Stade Rennais, Julien Stéphan, devrait opérer, d'après L'Équipe, un changement par rapport à l'équipe qui s'est lourdement incliné (3-0) à San Siro au match aller. Baptiste Santamaria devrait être remplacé par Amine Gouiri.

Stade Rennais : Mandanda - G. Doué, Omari, Theate, Truffert - Bourigeaud, Matusiwa, D. Doué, Terrier - Kalimuendo, Gouri.

AC Milan : Maignan - Florenzi, Gabbia, Kjær, Hernandez - Reijnders, Musah - Chukwueze, Loftus-Cheek, Leão - Giroud.

Stade de Reims : Still confirme ses envies d’Angleterre

Boudeur depuis cet hiver et le départ d’Azor Matusiwa, Will Still ne devrait pas faire de vieux os au Stade de Reims. Dans les colonnes de The Athletic, le technicien belge a confirmé sa volonté de rejoindre l’Angleterre prochainement : « Je veux rentrer à la maison. J’ai été à l’étranger toute ma vie et j’ai travaillé toute ma vie dans un environnement qui n’était pas tout à fait le mien. Et je veux juste rentrer à la maison ».

OGC Nice : Ineos en retrait à cause de Manchester United ?

Ineos, qui vient de racheter Manchester United, pourrait s’éloigner du contrôle de l’OGC Nice pour éviter un conflit d’intérêts. En effet, d'après le Daily Telegraph, l’entreprise anglaise devrait privilégier MU au détriment du Gym. Sans pour autant vendre ses parts, Ineos devrait se retirer peu à peu de la gestion au quotidien du club azuréen et devrait donc laisser l’autonomie à Jean-Pierre Rivère (président), Fabrice Bocquet (directeur général) et Florent Ghisolfi (directeur sportif).

AS Monaco : trois jeunes passent pros ! (officiel)

L'AS Monaco a officialisé ce jeudi trois signatures. Dan Sinaté, Aladji Bamba et Joan Tincres, tous trois nés en 2006, ont paraphé leur premier contrat professionnel avec le club du Rocher.

Clermont : le CF63 s'active pour l'après-Gastien

Selon L'Équipe, Clermont, en quête d'un successeur à Pascal Gastien pour la saison prochaine, viserait Sébastien Bichard. L'entraîneur suisse est actuellement adjoint au Red Star et a auparavant travaillé au FC Sion et au Kosovo avec Alain Giresse.

