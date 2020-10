LOSC - Mercato : entre les Dogues et Boavista, la route semble déjà toute tracée

Cet été, en plus d'avoir signé une flopée de joueurs, Gérard Lopez a mis également la main sur deux clubs satellites : l'Excel Mouscron et Boavista. Le président du LOSC a ainsi élargi son champ d'action. À l'image du City Group, propriétaire de Manchester City et d'une dizaine d'autres écuries dans le monde entier, le boss des Dogues espèrent avoir une stratégie plus globale dans le but d'accroître sa politique de trading de joueurs. Ainsi, les jeunes éléments pas encore assez matures pour évoluer en Ligue 1 iront progresser en Belgique ou au Portugal.

Reggie Canon rêve déjà du LOSC

Plus de dix joueurs sous contrats avec les Dogues sont ainsi partis en Jupiler Pro League (Hervé Koffi, Saad Agouzoul, Éric Bocat, Darly Nlandu, Jean Onana, Capita, Agim Zeka, Vigiliu Postolachi, Imad Faraj, Charles Brym, El Gueye). D'autres se sont envolés pour la Liga NOS (Show, Angel Gomes et Léo Jardim).

Cet été, Reggie Cannon (22 ans)n jeune défenseur international américain (11 sélections), a posé ses valises du côté de l'Estadio do Bessa en provenance du Dallas FC, franchise de Major League Soccer. Titulaire pour ses deux premières sorties, le latéral droit a montré ses qualités. Pour son ancien club, aucun doute que l'ex-pépite mettre rapidement le cap vers Lille, dès l'été 2021.

André Zanotta, directeur sportif de Dallas, s'est confié au micro de MLS Soccer sur l'évolution de Reggie Canon. "Il y a une excellente relation entre Boavista et Lille. J'ai beaucoup parlé avec le directeur sportif de Lille pendant les négociations. (...) S'il part à Lille, et je sais que c'est le projet d'aller à Lille après une saison, s'il part et est bon avec Lille, peut-être qu'il sera transféré vers un autre club. Ce serait génial pour nous." Avant de poursuivre. "Nous garderons notre pourcentage s'il va à Lille. S'il est transféré de Boavista à Lille, ça ne changera pas ce pourcentage pour nous. Lille peut vendre des joueurs pour beaucoup plus d'argent que Boavista." Ce pont aérien entre le LOSC et Boavista se dessine déjà.