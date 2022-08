FC Nantes, LOSC, Stade Rennais - Mercato : une offre acceptée pour Blas !

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Waldemar Kita n’a pas su résister à la pression d’Antoine Kombouaré. Après avoir été tancé par son entraîneur, le président du FC Nantes a repoussé le LOSC au sujet de Ludovic Blas. Selon L’Équipe, le patron des Canaris avait accepté une offre (15 M€ + 2,5 de bonus) avant de se rétracter.

« N’ayant que quatre attaquants confirmés sous la main, Kombouaré a milité pour qu’il ne parte pas. Et, après discussion, Kita, s’est mis sur la même ligne jusque-là. De quoi ébranler le joueur et agacer le LOSC, explique le quotidien sportif. Nantes ne veut plus le perdre, tout en sachant qu’il est difficile de garder un joueur qui veut absolument partir… »

Le joueur de 24 ans est devant un véritable dilemme, ce qui tend les rapports en interne. Au point que même si la piste Alexandru Cicaldau (25 ans) est discutée, le milieu offensif roumain de Galatasaray n’ouvrirait pas pour autant la porte à Blas, Nantes ayant besoin d’un effectif suffisamment fourni pour enchaîner L1 et Ligue Europa.