FC Nantes, OL - Mercato : un coup de pouce de Rudi Garcia au LOSC pour Ranieri ?

Voilà un dossier qui n’a ni queue ni tête. Arrivé en grande pompe sur le banc de la Fiorentina il y a deux semaines, Gennaro Gattuso a été remercié ce jeudi ! La Gazzetta dello Sport dévoile la raison de ce coup de théâtre : Jorge Mendes.

L’ancien entraîneur de Naples pensait ainsi que la présence de l’agent de Cristiano Ronaldo allait l’aider à réaliser une campagne de recrutement de haut vol mais il s’est vite rendu compte qu’il n’en serait rien. Le dossier Sergio Oliveira, bien trop cher (20 M€), aurait mis le feu aux poudres au sein d’un club révolté devant les commissions d’agent.

Garcia pas favori mais cité à la Fiorentina

« La Fiorentina et Monsieur Gattuso, d'un commun accord, ont décidé de ne pas donner suite aux accords précédents et donc de ne pas entamer la prochaine saison ensemble, a communiqué le club italien. Le Club s'est immédiatement mis au travail pour identifier un entraîneur qui guidera l’équipe de la Viola vers les résultats que méritent la Fiorentina et la Ville de Florence. »

Le quotidien italien ajoute que Claudio Ranieri, Walter Mazzarri et Andrea Pirlo sont sur les rangs pour remplacer Gattuso. Le nom de Rudi Garcia a également émergé, ce qui pourrait faire les affaires du LOSC s’il doit avancer ses pions pour combler le départ de Christophe Galtier avec Ranieri. Si l’ancien coach de l’OM ne part pas favori sur le papier, les supporters de l’OL sauront rappeler qu’il se trouvait dans le même cas de figure avant de coiffer Laurent Blanc à Lyon en 2019.

