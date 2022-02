L'Instant Mercato : RC Lens, LOSC surveillé, Mbappé, Salah, Osimhen, l'été a déjà débuté (VIDEO)

Alors que le mercato d’hiver vient de refermer ses portes, retrouvez les premières informations concernant le marché estival. Pendant que Lens et Lille risquent d’être attaqués, le PSG doit préparer l’après Mbappé.

Une première recrue pour les Sang et Or

Après avoir recruté le Norvégien Patrick Berg durant le mois de janvier, Lens s’active d’ores et déjà pour préparer la prochaine saison. Avec, déjà, une pléiade de cadres qui sont partis pour être sollicités sur le marché européen. Seko Fofana est notamment courtisé par Leicester, Medina et Kalimuendo sont respectivement surveillés par la Roma et la Fiorentina.

Dans cette optique, la formation entraînée par Franck Haise a mis le grappin sur le milieu de terrain international Espoirs polonais Lukasz Poreba (21 ans, Zaglebie Lubin). En fin de contrat avec son club formateur, le compatriote de Przemyslaw Frankowski doit s’engager jusqu’en juin 2027. Des clubs italiens et allemands étaient également intéressés.

Les Dogues pillés par un cador de Serie A ?

A la recherche d’un défenseur central, l’AC Milan a fait le forcing pour arracher la signature de Sven Botman durant le mercato d’hiver, mais les dirigeants lillois ont systématiquement refusé les propositions de la formation lombarde (idem concernant Newcastle). Malgré un accord contractuel avec les Rossoneri, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam a été déclaré intransférable, mais cela ne pourrait être que partie remise. Selon nos informations, les Milanais ont effectivement avancé leurs pions pour un transfert lors de la prochaine période de mutations, le Néerlandais faisant office de priorité absolue devant le Brésilien Bremer (qui pourrait filer du Torino à l’Inter).

En parallèle, l’écurie coachée par Stefano Pioli a aussi exprimé son intérêt pour deux autres Dogues : Renato Sanches et Jonathan David. Alors que le milieu portugais a été ciblé pour remplacer Franck Kessie (le LOSC lui a aussi transmis une offre de prolongation), le buteur canadien pourrait potentiellement débarquer pour rajeunir une ligne d’attaque vieillissante avec le duo Giroud - Ibrahimovic (le Suédois arrive en fin de contrat). A noter que l’ex-sociétaire de La Gantoise a également la cote en Premier League (Liverpool, Arsenal, Tottenham et West Ham). Après les signatures de Mike Maignan et Rafael Leao, l’axe Lille-Milan pourrait une nouvelle fois fonctionner à plein dans les prochains mois. On peut aussi évoquer le possible retour de Burak Yilmaz au Besiktas Istanbul. Après avoir repoussé les avances de la Salernitana cet hiver, l’avant-centre turc verrait d’un bon œil un retour aux sources sous les couleurs de son ancien club (2006-2008 et 2019-2020).

Mbappé en attente, Salah et Osimhen surveillés

En attendant que Kylian Mbappé ne se prononce définitivement sur son avenir (prolongation XXL ? départ libre au Real Madrid ?), le Paris Saint-Germain travaille d’anticipation sur le marché des attaquants, Angel Di Maria et surtout Mauro Icardi étant susceptibles de faire leurs valises. Dans cette optique, Ousmane Dembélé - qui arrive en fin de contrat avec le Barça - a été approché concrètement, mais il ne s’agit pas du seul dossier du club du président Al-Khelaïfi.

Lié jusqu’en juin 2023 avec Liverpool, qui va devoir sortir le carnet de chèques pour le convaincre de rempiler, Mohamed Salah figure en très bonne position sur les tablettes du club de la Capitale. Idem concernant le Norvégien Erling Haaland (Borussia Dortmund), qui dispose d’une clause libératoire de 75 M€ (hors bonus) l’été prochain.

En dépit de la complexité de tels dossiers (coût du transfert pour l’un, montant des diverses commissions pour l’autre), des discussions ont eu lieu avec les entourages de Salah et Haaland, mais les noms du Turinois Paulo Dybala (surtout en cas de permanence de Mauricio Pochettino) ou encore du Napolitain Victor Osimhen circulent également. Il s’agit d’envisager toutes les éventualités, même s’il est délicat de se projeter compte tenu de l’incertitude qui plane sur le poste d’entraîneur (Zinédine Zidane est le rêve absolu de l’état-major parisien) ou même de directeur sportif (Leonardo n’apparaît pas intouchable). Dans tous les cas, l’actuel leader de Ligue 1 devra passer par la case dégraissage pour placer un gros coup ou deux sur le marché des transferts.