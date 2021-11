LOSC - Mercato : Ikoné vers un départ rapide en Italie ?

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

L'information a de quoi surprendre. Raison suffisante pour que le conditionnel reste de rigueur. Selon une information du site footmercato, l'international français du LOSC, Jonathan Ikoné, pourrait quitter le Nord dans les prochaines semaines. Son entourage serait même, paraît-il, proche d'un accord avec les dirigeants de la Fiorentina. Un départ dès le mercato d'hiver ne serait même pas à exclure.

Information étonnante, tout de même, quand on sait que Ikoné est sous contrat à Lille pour plus d'un an et demi (juin 2023) et que le président Olivier Létang n'est guère pressé de réduire la force de frappe de son effectif. Par ailleurs, la Fiorentina est aujourd'hui une équipe du milieu de tableau en Italie, loin des places européennes.

A suivre.