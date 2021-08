LOSC - Mercato : les deux raisons qui ont conduit Grbic à rejoindre le Nord

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Et en fonction des performances d'Ivo Grbic, doublure de Jan Oblak à l'Atletico Madrid depuis des lustres, le gardien croate pourrait s'installer dans le Nord contre une indemnité de 6 millions d'euros.

Dans son édition du jour, le quotidien l'Equipe revient sur les conditions de sa venue. L'occasion d'apprendre que deux éléments ont ainsi été déterminants. En premier lieu, les conseils de son désormais partenaire, Domagoj Bradaric, les deux hommes ayant évolué par le passé sous le même maillot de l'Hajduk Split. Grbic s'est renseigné avant de venir et a donc demandé de nombreuses informations sur le club, la ville et le football français. Par ailleurs, et c'est toujours l'Equipe qui le précise, le Croate a refusé d'autres offres pour privilégier celle du LOSC. Un choix qui peut aussi s'expliquer par le fait que Grbic partage la même structure d'agents de joueurs que celle de...Jonathan Ikoné.

Impossible, dès lors, de ne pas savoir ou il mettait les pieds en signant son contrat d'un an.