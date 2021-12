LOSC - Mercato : Létang vend la mèche pour l'un de ses joueurs

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Ce n'est désormais plus une rumeur. Mais une certitude. L'attaquant du LOSC, Jonathan Ikoné, se rapproche à grands pas du club italien de la Fiorentina. Le président du club du Nord, Olivier Létang, a été interrogé à ce sujet hier sur RMC et en dépit des formules de circonstances, on se doute que le transfert ne va plus (trop) tarder à se réaliser.

"Il y a des discussions, mais actuellement rien n'est fait. L'objectif pour nous est de garder une équipe forte et performante, parce qu'on a toujours le même objectif en tête en fin de saison, qui est de se qualifier pour une compétition européenne. Il y aura peut-être un ou des départs cet hiver."

Pour Ikoné, la tendance est assez clairement à un départ. Et dès cet hiver.