LOSC, OGC Nice - Mercato : Galtier clairement visé par Gourvennec pour Yilmaz ?

Il a encore été décisif hier soir dans le chaudron. Offrant l'avantage au LOSC, en première période, et en se montrant pressant tout au long des 90 minutes. On parle ici de l'attaquant lillois, Burak Yilmaz, clairement convoité en ce Mercato estival par son ancien coach, Christophe Galtier (OGC Nice).

Après le match face aux Verts, Jocelyn Gourvennec, l'entraîneur lillois, en a remis une couche sur l'intérêt niçois et les rumeurs qui envoient son attaquant à Nice. Galtier semble visé. "Burak n'est pas partant. Il me l'a dit et a dit la même chose au président. Après, il y a des éléments perturbateurs identifiés, même si certaines personnes en savent plus que moi. Mais les discussions qu'on a eues avec Burak sont claires et limpides."