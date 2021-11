LOSC, OM, OL - Mercato : on s'arrache cette pépite qui monte en Ligue 1

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

A chaque club ses complications salariales. Notamment lorsqu'il faut prolonger un joueur en devenir, nécessairement gourmand sur le plan financier. Tel est le souci du moment à Montpellier, qui n'arrive pas à trouver d'accord au sujet de Junior Sambia, dont les performances en Ligue 1 ne passent plus inaperçues depuis fort longtemps.

Le joueur, qui sera en fin de contrat au mois de juin prochain, et peut donc signer où bon lui semble dès le mois de janvier prochain, aurait déjà des courtisans. Selon le site jeunesfooteux, l'Olympique Lyonnais, le LOSC et l'Olympique de Marseille suivraient le dossier avec attention. Le prochain Mercato d'hiver permettra bien entendu d'en savoir plus.

Et surtout de voir si le latéral droit s'est oui ou non mis d'accord avec Laurent Nicollin pour la suite de sa carrière.