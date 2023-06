LOSC : après l'OM, une nouvelle menace plane pour Paulo Fonseca

Zapping But! Football Club LOSC : le palmarès complet des Dogues

Si, jusqu'à présent, la principale menace pour le LOSC n'était autre que l'OM concernant Paulo Fonseca, le choix de Marcelino dans la Cité phocéenne ne signifie pas pour autant la fin du feuilleton du technicien portugais.

Al-Hilal lui offre un pont d'or

En effet, comme le rapporte Foot Mercato et le confirme le journaliste Mercato Ekrem Konur, les saoudiens d'Al-Hilal – qui ont notamment essuyé le refus de José Mourinho – feraient le forcing pour accueillir Paulo Fonseca.

Un salaire de 20M$ par an aurait été offert à l'entraîneur de 50 ans, qui réfléchirait sérieusement à cette option. Du côté de Lille, on n'entend cependant pas ouvrir la porte gratuitement à l'ancien coach de l'AS Rome et du Shakthar Donetsk. Vers le début d'une nouvelle saga ?