LOSC, ASSE – Mercato : une vieille connaissance des Verts rejoint Galtier et Bamba chez les Dogues

Après Christophe Galtier et Jonathan Bamba, un troisième ancien Vert vient de débarquer au LOSC. Mais celui-ci n'entraînera pas, et il ne jouera pas non plus, si ce n'est peut-être au Soccer lorsque la situation sanitaire le permettra. Cette nouvelle recrue nordiste se nomme Nicolas Parent, l'ancien attaché de presse de l'ASSE, qui occupera les mêmes fonctions chez les Dogues.

Le nouvel attaché de presse des Dogues était encore à l'ASSE l'an dernier

Après avoir quitté le Forez l'été dernier pour rejoindre le Nord, pour des raisons familiales, cet ancien membre de l'US Boulogne était en poste depuis le début de la saison du côté de l'US Dunkerque. Qu'il a donc quitté à la mi-saison afin d'intégrer le LOSC, depuis la semaine passée. Pour ses nouvelles fonctions la rédaction de But ! souhaite le meilleur à « Nico », qui n'a laissé que de bons souvenirs du côté de « Sainté ».