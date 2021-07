LOSC, ASSE, OM - Mercato : Galtier a trouvé à Nice un Luis Campos très porté sur le PSG

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la saison 2020-2021 de Burak Yilmaz

La réussite de Christophe Galtier au LOSC doit s’accompagner du travail réalisé en amont par Gérard Lopez et Luis Campos. Champion de France en fin de saison dernière, celui qui est désormais l’entraîneur de l’OGC Nice ne manque jamais une occasion de le rappeler.

Chez les Aiglons, Galtier sait qu’il ne pourra pas compter sur un dénicheur de talents aussi talentueux que Campos mais qu’il peut s’appuyer sur l’expertise d’un professionnel reconnu dans le milieu des transferts : Mino Raiola. L’Équipe rappelle en effet que l’agent de Zlatan Ibrahimovic est derrière le transfert de Calvin Stengs et le prêt de Justin Kluivert, sans parler des tractations actuelles autour de Pablo Rosario qui pourrait débarquer sur la Côte d’Azur prochainement.

« Quand on s’intéresse aux joueurs aux Pays-Bas, Mino a souvent les meilleurs, reconnaît Julien Fournier, le directeur du football de l’OGC Nice. On les identifie et on tombe inévitablement sur lui. Mais c’est plus souvent nous qui allons à lui que lui qui nous propose des profils. Pour Calvin, notre cellule recrutement le suivait depuis trois saisons. La possibilité et le timing pour le recruter ne se sont ouverts que cette saison. Mais je ne veux pas qu’on tombe dans des raccourcis avec Mino. Nice travaille avec beaucoup d’agents. J’ai également des contacts avec Jorge Mendes. Ce sont d’ailleurs de plus en plus les grosses agences, celles qui pilotent les meilleurs joueurs, qui font le marché. Il n’y a donc pas de “cornaquage” à Nice. Mino n’a pas le monopole. » Pignon sur rue, oui, assurément.

La une du journal L'Equipe de ce dimanche 25 juillet : https://t.co/dUosWPFRSJ pic.twitter.com/mXzZ8wOTLj — L'ÉQUIPE (@lequipe) July 25, 2021