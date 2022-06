LOSC : Ben Arfa pourrait coûter cher au club avec Létang, deux départs majeurs à l’horizon !

Zapping But! Football Club LOSC : un gardien turc pour remplacer Grbic ?

Olivier Létang est bien sur la sellette. Dans son édition du jour, L’Équipe confirme que le président du LOSC ne fait déjà plus l’unanimité au sein du club nordiste. Son interventionnisme jusqu’au sein du vestiaire et le fait que les joueurs d’expérience le rejettent sont montrés du doigt en haut lieu, au même titre que son échec retentissant dans l’arrivée d’Hatem Ben Arfa cet hiver.

La question du maintien de Létang s’est donc posée en interne en fin de saison. Est-elle encore d’actualité ? Non, selon l’entourage de l’intéressé, mandataire social du LOSC et qui possède une clause parachute de plus de 2 M€. Une somme à débourser qui ne serait pas qu'un détail.

Par ailleurs, si l’ancien président du Stade Rennais était maintenu, il a bel et bien l’intention de vendre plusieurs de ses joueurs majeurs, dont Renato Sanches et Sven Botman. Histoire de regonfler les caisses du LOSC, secteur dans lequel il est également attendu au tournant.

Pour résumer Recruté par le LOSC au mercato hivernal sous l’impulsion d’Olivier Létang, qui l’avait côtoyé au PSG puis au Stade Rennais, Hatem Ben Arfa (35 ans) n’en a peut-être pas fini avec son ancien président. Lequel est bien sur la sellette.

