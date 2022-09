LOSC : ça chauffe déjà entre Paulo Fonseca et Sylvain Armand à cause du Mercato !

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Interrogé sur la fin du Mercato du LOSC hier sur Canal+, Sylvain Armand (coordinateur sportif des Dogues) s'est dit « comblé par l'effectif ». « Pour nous, le mercato, il est certainement presque terminé. Des joueurs vont revenir prochainement (Cabella, Weah). C'est un bel effectif », a lâché le bras droit d'Olivier Létang.

Problème : Paulo Fonseca, l'entraîneur lillois, ne l'entend pas franchement de cette oreille et s'est étonné de la sortie de son dirigeant sur la chaîne cryptée : « J'attends des joueurs d'ici à demain (jeudi), c'est clair pour tout le monde. Le club sait, ils travaillent. Mais c'est tellement clair ce dont on a besoin dans l'équipe. Les mots de Sylvain Armand ? Je suis surpris, je suis très surpris. On a des discussions, ils savent, je crois qu'ils travaillent pour faire venir des gens. S'ils ont dit ça, je suis surpris ».

Si le Mercato nordiste reste calme ce jeudi, il y a fort à parier que les murs vont trembler du côté de Luchin...