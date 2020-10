LOSC : Campos prépare un coup de théâtre monumental pour boucler le Mercato !

Boubakary Soumaré ne figure pas dans le groupe du LOSC pour affronter le RC Strasbourg ce dimanche (15h). Les supporters ont donc pensé rapidement que Christophe Galtier se passait de ses services pour ne pas grever un éventuel transfert d’ici à lundi minuit. Ils auraient eu tout faux !

L’Équipe fait en effet savoir que l'ensemble de l'effectif du LOSC est parti... pour rester ! En plus de Soumaré, qui aurait refusé les offres venues d’Italie, Jonathan Ikoné a lui aussi annoncé son intention de rester dans le nord de la France. Dortmund, Wolfsburg (ALL) et l'Atalanta Bergame (ITA) ont tenté de le faire changer d'avis, mais ces formations n'ont pas trouvé de terrain d'entente avec les Dogues sur les modalités du transfert.

Zeki Celik a été approché par West Ham mais les délais pour le remplacer dans l'effectif semblent désormais trop courts pour le LOSC. Enfin, le quotidien sportif affirme que les Dogues vont conserver Adama Soumaoro. L’ancien capitaine lillois devrait donc aller au bout de son bail dans un rôle de doublure d'expérience de José Fonte.