LOSC, FC Nantes – Mercato : l'assaut des Dogues pour Blas n'est pas encore lancé

INFO BUT! : Arsenal, Inter… Du lourd se déplace pour David

S'il est entendu que Ludovic Blas (FC Nantes, 24 ans) est bien l'une des priorités du LOSC sur ce Mercato d'été et que l'ancien Guingampais est intéressé par la perspective de rejoindre les Dogues, le dossier n'avancera sans doute pas dans le week-end. Déjà parce qu'au niveau du sportif, Antoine Kombouaré a rappelé hier qu'il ne le permettrait pas la veille de la préparation d'un match sans pousser un vibrant coup de gueule. Ensuite, parce que Lille a encore un gros dossier sur le feu à finaliser avant de lancer l'assaut final pour Blas.

Le LOSC ne bougera pas avant l'officialisation d'Onana à Everton

Comme Olivier Létang l'a rappelé ce jour, le LOSC est actuellement en train de finaliser la grosse vente d'Amadou Onana à Everton (36 M€ hors bonus, 40 M€ avec) : «On est très bien avancé quant à un départ d’Amadou, qui est à Manchester aujourd’hui pour passer la visite médicale. Théoriquement, les documents devraient être signés dans la journée. On en est là à l’instant où on se parle. Son départ n’était pas prévu dans des plans initiaux mais les circonstances, la volonté du joueur, le niveau de proposition des clubs… ce qui démontre aussi la qualité du garçon et ce qui permet de féliciter le travail de la cellule de recrutement».

Une fois ce dossier réglé et la visite médicale du Belge entérinée, alors le LOSC pourra accélérer. Pour l'heure, comme le rappelle Emmanuel Merceron, insider bien connu des fans nantais, il n'y a pas d'offre écrite de Lille pour Ludovic Blas. Pour rappel, Waldemar Kita attend 20 M€ pour lâcher son maître à jouer...