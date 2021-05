LOSC, FC Nantes, OL - Mercato : après Landreau, Aulas vend la mèche pour l'avenir de Galtier

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Lors de la conférence de presse de présentation de Peter Bosz, nommé nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a confirmé que Christophe Galtier, longtemps annoncé sur le banc des Gones, avait déjà un accord avec un autre club. Tout porte à croire qu'il s'agit de l'OGC Nice.

"Évidemment qu’on a défini un certain nombre de priorités, Peter en faisait partie comme d’autres. On les a vues. Mais vous savez, vous ne pouvez pas prendre un entraîneur qui a peut-être déjà signé un contrat en étant toujours sous contrat avec son club d’origine, qui plus est champion de France", a confié le président de l'OL devant la presse.

🎙 Notre nouveau coach Peter Bosz, très heureux après son arrivée sur le banc de l'Olympique Lyonnais !



📺📱 Retrouvez l'intégralité de la conférence de presse de présentation de notre nouvel entraîneur sur #OLPLAY 👉 https://t.co/7Kmwol9lD1#Bosz2023 pic.twitter.com/iGd3iBAjxz — Olympique Lyonnais (@OL) May 30, 2021