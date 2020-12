LOSC : Galtier fait le point avant Montpellier, redoute le Mercato et évoque son avenir !

Zapping But! Football Club LOSC : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Le point santé

« En plus des trois absents, il y a Adama Soumaoro qui est blessé. Je ne connais pas la gravité puisqu'il ne s'est pas présenté aux examens qu'on devait faire hier. Renato pourra être opérationnel le 6 janvier. Il fait son travail de réathlétisation. Il souffre d'une petite lésion musculaire et ce n'est pas une rechute. J'espère que Jérémy, Luiz et Renato seront disponibles le 6 ».

Sur un éventuel turn-over

« C'est un calendrier très compressé et intense. Il y a de la fatigue d'autant plus qu'on n'a pas eu le bonheur de récupérer Renato puis Jérémy et Luiz. Il aurait pu y avoir un peu plus de rotation. On va à Montpellier dans une position de leader provisoire. Il y a une fatigue physique mais le mental peut surpasser cette fatigue physique sur ce dixième match. On parle beaucoup avec les joueurs pour avoir le ressenti. Comme dans toutes les équipes, il y a des joueurs qui jouent plus que d'autres et des joueurs qu'on a du mal à enlever donc qui doivent être capables d'enchaîner ».

Sur le MHSC

« Sur leur dernier match, Montpellier est revenu dans son système à 5 mais je pense qu'ils joueront à 4 demain. Sinon, ils ont une animation offensive intéressante (...) Si nous gagnons demain, ce sera un parcours exceptionnel sur cette série ».

Sur le milieu aligné

« Dans l'effectif, il y a 4 joueurs spécialistes au milieu. Lorsqu'ils sont disponibles, il y a des rotations, des paires qui se créent (...) Je suis très satisfait de ce que Bouba, Benjamin et Xeka ont fait pendant cette série. On est au bout de cette série donc on verra demain avec qui j'associe Xeka (rires). Je ne sais pas encore avec qui je l'associerai. Je ferai le point demain matin, après le réveil musculaire, vu qu'il y a 2-3 joueurs en état de fatigue ».

Sur les discussions avec Olivier Létang

« On passe beaucoup de temps ensemble avec le président. On ne fait pas un état des lieux mais on parle de l'organisation mise en place avant par Gérard et Luis. Il remarque que c'est une organisation très professionnelle autour de l'équipe ».

Sur le Mercato d'hiver

« Concernant le mercato d'hiver, il n'y a eu aucune discussion sur l'avenir de l'effectif. Bien évidemment que j'ai écouté attentivement les déclarations du président mais on n'est pas à l'abri d'une grosse sollicitation sur un gros joueur chez nous (...) On va aller vers un calendrier que j'espère encore chargé avec l'Europa League, la Coupe de France. Si on a un calendrier chargé, je serai très heureux de garder cet effectif ».

Sur la situation économique du club

« De toutes les discussions que j'ai pu avoir avec Gérard, jamais Gérard m'a informé d'une telle situation (cessation de paiement). Tous les salariés ont été payés normalement, de manière régulière ».

Sur le projet Merlyn

« C'est un projet différent. Il y avait un projet clairement défini par Gérard Lopez, mis en place par Luis et dans lequel j'étais engagé. Des discussions que j'ai avec Olivier Létang, on n'est plus dans ce modèle même si en France, on sait qu'il faut vendre. Le modèle fonctionnait sur un plan sportif, sur un plan économique je ne sais pas. Maintenant est-ce que le nouveau modèle va fonctionner ? On ne sait pas mais il faudra être performant et avoir des résultats sportifs ».

Sur son avenir

« Par rapport à ma situation, je découvre le président même si je le connais depuis plusieurs années. On a beaucoup échangé lors de mes six mois de coupure donc je le connais. Mais je découvre le président et lui va découvrir l'entraîneur. J'ai lu ce qu'il a dit, ses propos me touchent. On verra comment on sera, si on s'entend, si on ne s'entend pas. On ne peut pas savoir. Généralement c'est un entraîneur qui arrive, pas un président (...) Là, c'est une situation un peu particulière ».

Sur les vacances à venir

« J'espère que les joueurs vont nous permettre d'avoir un jour de plus de repos. Ce sera s'il y a victoire. Concernant mes fêtes, je serai avec ma famille dans le Sud. Le club travaille concernant la situation de José pour qu'il puisse rentrer avec son épouse et ses enfants en Angleterre, où il y a une situation particulière actuellement. J'espère qu'il pourra rentrer avec sa famille pour les fêtes de fin d'année »

Sur l'épilogue du dossier Mediapro

« C'est bien qu'on soit sorti de ce dossier juridique avec Médiapro. Maintenant la Ligue peut mettre sur le marché les droits de la Ligue 1 et Ligue 2 ».

