LOSC : Galtier va enfin lancer une recrue clinquante, un nouveau buteur testé à Ajaccio ?

LOSC : la saison 2020-2021 des Dogues en chiffres

Le LOSC ne galvaudera pas la Coupe de France. Bien que lancés dans la course au titre en L1, les Dogues n’entendent pas se faire piteusement sortir comme la saison dernière. Pour ce faire, Christophe Galtier va néanmoins procéder à quelques changements dans son onze de départ habituel.

Six mois après son arrivée au LOSC en provenance de Naples, Orestis Karnezis (35 ans) va ainsi faire ses débuts dans le but lillois à Ajaccio. Jusque-là, Mike Maignan avait joué l’intégralité des 37 matches disputés par le LOSC cette saison, dont celui à Dijon, en 32es de finale de la Coupe (1-0).

Karnezis a coûté entre 4 et 5 M€ au LOSC

L’Équipe rappelle que le LOSC avait misé entre 4 et 5 M€ sur l’ancien international grec, passé par le Panathinaïkos, Udinese, Grenade, Watford et Naples, pour sa grande expérience, et sa capacité à faire progresser Lucas Chevalier (19 ans), jugé très prometteur en interne. Le troisième gardien lillois sera d’ailleurs sur le banc face au Gazélec (18h30)... de même que José Bica.

Meilleur buteur de la réserve, le jeune attaquant portugais (17 ans) a connu sa première à l'entraînement des pros cette semaine et a été convoqué dans le groupe lillois pour cette rencontre. Il pourrait bien avoir sa chance et jouer un rôle dans cette fin de saison haletantes à Lille.