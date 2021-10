LOSC, Girondins - Mercato : le deal de Lopez pour Osimhen va coûter beaucoup d'argent aux Dogues

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

La vente de Victor Osimhen au Napoli a fait couler beaucoup d'encre à Lille à l'été 2020. Gérard Lopez s'est félicité d'avoir récupéré 70 M€ grâce à l'attaquant nigérian mais il a acheté pour 20 M€ quatre joueurs inconnus du SSCN, ce qui a fait baisser la facture. Et son successeur, Olivier Létang, a donné les vrais chiffres dans La Voix du Nord en septembre : « Au départ tout le monde pense que la vente d'Osimhen c'est 81 M€. La vente d'Osimhen sur l'accord de transfert, c'est 68 M€. Quatre joueurs sont arrivés en provenance de Naples. La valorisation de ces quatre joueurs, en cumulé, c'est, selon les acteurs spécialisés, au maximum 500.000 euros. Or ces quatre joueurs ont été achetés vingt millions d'euros ».

En gros, il y a eu un jeu d'écritures afin que le LOSC, très endetté à ce moment-là, récupère une grosse somme mais que le Napoli ne paye pas autant via le cession de quatre joueurs. Tout cela, c'était pour assurer la survie du club, très impacté par la crise sanitaire, à l'été 2020. Mais lors de la prochaine intersaison, Lille pourrait regretter que Gérard Lopez ne l'ait pas joué plus fine, par exemple en incluant des pourcentages sur la revente d'Osimhen. En effet, devant l'intérêt de Manchester City pour son joueur, le président du Napoli, Aurelio De Laurentiis, aurait fixé son prix à… 110 M€.

According to Gazzetta dello Sport Manchester City is reportedly interested in bringing Napoli striker Victor Osimhen to the Premier League. Napoli president Aurelio De Laurentiis would listen to offers in the region of €110m (£93m) for the in-demand attacker.