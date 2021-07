LOSC : Gourvennec, échec assuré, le responsable tout désigné ?

Zapping But! Football Club LOSC : la muraille Mike Maignan en chiffres

Dans son édition du jour, La Voix du Nord annonce que Jocelyn Gourvennec a l'intention de donner du temps à Burak Yilmaz, Zeki Celik et Yusuf Yazici ce samedi en amical face à Courtrai. Le nouvel entraîneur du LOSC veut intégrer au plus vite les internationaux, revenus plus tardivement, afin de dégager une ossature. Il sait qu'après le titre de champion, les exigences envers les Dogues sont énormes et que son arrivée à la place du très apprécié Christophe Galtier n'a rassuré personne.

Un sentiment partagé par les intervenants de L'After hier. Florent Gautreau a expliqué que si Gourvennec avait été choisi plutôt que Lucien Favre, Patrick Vieira, Laurent Blanc ou Claudio Ranieri, c'est parce qu'il avait été le seul à accepter toutes les conditions, à savoir venir sans staff et accepter que son président, Olivier Létang, soit très interventionniste. Pour le journaliste, Gourvennec a logiquement saisi une opportunité en or mais pas sûr que le LOSC y soit gagnant dans l'histoire, au contraire. Et si échec il devait y avoir, ce serait forcément la faute d'un Létang dont la personnalité a déjà contribué à faire fuir Christophe Galtier…

🗣️💬 @FlorentGautreau :"Gourvennec accepte tout le deal avec un Létang plutôt interventionniste. Il va se retrouver avec la Ligue des champions, passeport pour la gamelle, et devra gérer toutes les compétitions de front. Je lui souhaite bon courage, mais ça me fait un peu peur." pic.twitter.com/UrvS5J0cG6 — After Foot RMC (@AfterRMC) July 16, 2021