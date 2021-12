LOSC : Gourvennec fait le point sur le dossier Ikoné et sur le Mercato d'hiver

Zapping But! Football Club LOSC : le parcours en Europa League des Dogues

Jeudi, Fabrizio Romano a révélé que Jonathan Ikoné deviendrait un joueur de la Fiorentina à compter de janvier, lors du marché hivernal. Le transfert du milieu offensif, très discret depuis le début de la saison (un seul but inscrit, aucune passe décisive), se situerait aux alentours de 15 M€.

Une information sur laquelle Jocelyn Gourvennec est revenu hier devant les médias. « Jonathan est concerné, a-t-il affirmé. Il est toujours très vivant à l’entraînement. Il a eu une saison difficile l’année dernière. Jorko sait bien que ça passe aussi par l’efficacité. En Ligue 1, il doit hausser son niveau. Il a été malade avant Rennes, et il a bien récupéré. Je ne me préoccupe pas de cette situation, il y aura forcément des questions que l’on se posera en temps voulu, avec d’autres joueurs ».

Et à Gourvennec d'ajouter : « On n’a pas évoqué le sujet du mercato avec le Président et la cellule de recrutement. Il y a un travail de toutes les équipes articulées autour du Président, pendant toute l’année. On verra en temps et en heure ce qu’on veut faire, et ce qu’on est en capacité de faire ».

