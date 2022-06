LOSC - INFO BUT! Mercato : la Serie A fond sur les joueurs lillois !

Si Burak Yilmaz, Jérémy Pied ou encore Xeka sont partis libres, il faut aussi s’attendre à plusieurs transferts du côté de Lille, même s’il n’est pas simple d’avancer avec le flou qui entoure l’organigramme. Alors que Renato Sanches et Sven Botman continuent de se rapprocher de la sortie (*), les Dogues ont aussi accordé un bon de sortie à Zeki Celik (25 ans).

Accord Celik - Roma

À un an du terme de son contrat, le latéral droit international turc ne sera pas retenu en cas de proposition adéquate lors de ce marché estival. Selon nos informations, l’ancien joueur de Bursaspor est en contacts très avancés avec la Roma de José Mourinho, qui lui propose un bail de cinq ans. Alors que la Fiorentina est aussi intéressée en Serie A, Zeki Celik dispose d’ores et déjà d’un accord contractuel avec les Giallorossi (de l’ordre de 2 M€ par an), qui souhaitent doubler le poste du Néerlandais Rick Karsdorp.

Le jeu des bonus pour boucler un accord

Officiellement, les dirigeants nordistes réclament une quinzaine de millions d’euros pour leur numéro 2 (un échange avec Jordan Veretout n’est pas à l’ordre du jour), mais on se dirige davantage vers une opération estimée autour de 7 M€ + divers bonus, qui restent à définir avec les modalités de paiement. Du côté des départs, il faudra également surveiller le cas de Jonathan Bamba et de Jonathan David, qui reste notamment surveillé par Naples (en cas de départ de Victor Osimhen).

Ignazio GENUARDI

(*) : Alors que le Portugais attend le dernier feu vert de l’AC Milan, le Néerlandais pourrait finalement atterrir en Premier League (Newcastle ? Tottenham ? Manchester United ?). Un accord existe depuis plusieurs semaines, mais les Rossoneri tergiversent. Et ceci malgré la volonté du défenseur central de poursuivre sa carrière en Lombardie.

Pour résumer Chaque jeudi à 18 heures, désormais, vous avez rendez-vous sur Butfootballclub avec l'Instant Mercato. Tout ce qu'il faut savoir sur le marché des transferts avec le journaliste Ignazio Genuardi, spécialisé depuis des lustres dans les transferts. C'est parti.

Benjamin Danet

Rédacteur