LOSC - INFO BUT! : L’AC Milan doit lutter pour Renato Sanches

En contacts très avancés avec Sven Botman (*), l’AC Milan rencontre davantage de difficultés sur le dossier de son coéquipier Renato Sanches (24 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec le LOSC, qui lui a transmis une offre de prolongation, le milieu de terrain international portugais est une autre priorité absolue du mercato estival des Rossoneri, mais le dossier se révèle plus compliqué que prévu. Si les dirigeants lombards disposent d’une base d’accord avec les Dogues, les négociations sont plus serrées avec Jorge Mendes, l’agent de l’ancien joueur du Benfica Lisbonne et du Bayern Munich.

Sanches est gourmand

De nombreux chiffres farfelus circulent au sujet des exigences de Renato Sanches, mais ne l’empêche pas de rester relativement gourmand au goût de l’actuel leader de Serie A. Compte tenu de ses pépins physiques à répétition, il n’est pas question de faire n’importe quoi. Sur ce dossier, Milan se retrouve en concurrence avec des écuries italiennes (Roma, Juventus) et anglaises (Liverpool, Arsenal, Newcastle). Selon nos informations, les Magpies commencent à se pencher de près sur son cas, le Lensois Seko Fofana étant une autre piste chaude dans l’entrejeu.

Ignazio GENUARDI.

(*) : Malgré la concurrence de Newcastle (qui dispose aussi d’un accord avec son agent), le défenseur central international néerlandais est parti pour parapher un bail de cinq ans, avec un salaire annuel estimé autour de 3,5 M€.

Alexandre Corboz

Rédacteur