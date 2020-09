LOSC : le vestiaire ne panique pas avant la dernière ligne droite du Mercato

Un joueur qui signe au LOSC depuis quelques années ne le découvre pas. Le projet lillois implique forcément des mouvements réguliers qui permettent au club d'engranger des millions d'euros... mais également de perdre régulièrement ses repères.

En ce début de saison, par exemple, les Dogues doivent gérer le double départ de Victor Osimhen et Loïc Rémy. La perte du duo d'attaquants se fait sentir en ce début de saison. Pourtant, à l'image de Benjamin André, les Lillois restent sereins. « Forcément, y a eu des départs et des arrivées, il faut que les choses se mettent en place. On a des manques d’automatisme, du mal à se trouver. Au regard de la saison dernière, c’était à peu près la même chose. La structure est la même que la saison dernière », relativise le milieu lillois dans des propos relayés par le Petit Lillois.

André met en avant la communication

Face à cet effectif en mouvement perpétuel, le milieu lillois fixe donc les priorités en appelant notamment à une communication accrue. « Il faudrait que ça soit plus rapide à se trouver offensivement et plus fluide et surtout qu’on arrive à être plus décisif. La qualité des joueurs on la connait, c’est surtout sur le plan tactique qu’il faudrait s’améliorer. Ça commence à venir, on a beaucoup travaillé, on se parle beaucoup entre nous. C’est aussi une question de confiance, elle est amenée par ces automatisme. »