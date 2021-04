LOSC - Mercato : 2 géants anglais se positionnent pour Jonathan David

Zapping But! Football Club LOSC : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Christophe Galtier

Recruté pour 27 M€ à La Gantoise l'été dernier, Jonathan David a mis trois mois à s'imposer au LOSC. Trois mois durant lesquels son mutisme a fait naître des doutes voire des moqueries, surtout qu'il était censé prendre la relève de la machine à buts Victor Osimhen. Mais à partir du moment où il a dégrippé la machine face à Lorient (4-1) le 22 novembre avec un but et une passe décisive, le Canadien ne s'est plus arrêté.

MU et Arsenal sur les rangs

Avec 11 buts et 2 passes décisives en Ligue 1, le natif de Brooklyn a fait la preuve qu'il était taillé pour le haut niveau, lui qui participe activement à la formidable saison des Dogues. Sa vitesse, pour prendre la profondeur ou même jouer dans les petits espaces, sa capacité de percussion et son sens du but font merveille… et ont attiré les regards de recruteurs étrangers.

Selon le site Fichajes.net, Manchester United et Arsenal ont coché son nom sur leurs tablettes. Les Red Devils pourraient perdre Edinson Cavani à l'intersaison, l'ancien joueur du PSG ayant envie de rejoindre Boca Juniors. Transfermarkt situe la valeur de Jonathan David à 30 M€ mais si le LOSC décroche le titre de champion de France dans un mois, il est possible que l'indemnité réclamée soit beaucoup plus élevée…